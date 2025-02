'Ik Vertrek' reist mee naar de Dominicaanse Republiek

Foto: © AVROTROS 2025

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Sinds hun emigratie naar de Dominicaanse Republiek in 2021 staat het leven van Estée (33) en Taïf (38) bol van veranderingen. Het stel zit niet stil, maar is wel een rustiger pad ingeslagen sinds de komst van hun dochter Yaya. Hoe gaat het met het jonge gezin? Ronald (55) en Janine (53) emigreerden in 2019 naar de Vogezen in Frankrijk. Sinds kort hebben ze een oude pastorie die zij tot Chambres d'Hotes willen verbouwen waar ze onder andere moordweekenden willen gaan organiseren.

'Ik Vertrek', dinsdag 25 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.