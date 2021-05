'Ik Vertrek: Even Weg' zaterdag in Portugal en Duitsland

In deze aflevering mogen Rosalien en Ieke even tot rust komen in het Portugese vakantieparadijs van Milko en Mario. Of het echt een ontspannende trip wordt, valt nog te bezien. De dames treden behoorlijk uit hun comfortzone tijdens een kanotocht en gaan in de yogastudio van Mario op zoek naar hun innerlijke yogi.