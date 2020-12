'Houdoe Brabant', een extra lange 'Kruispunt' special bij KRO-NCRV

Foto: © KRO-NCRV 2020

Wat hebben het Amerikaanse plaatsje Little Chute en Oost-Brabant met elkaar te maken? In KRO-NCRV Kruispunt: 'Houdoe Brabant' een verhaal over Brabantse emigranten (en hun nazaten) die nooit vergaten waar ze vandaan kwamen.

Over de kracht van thuis, van de oorspronkelijke wortels, die altijd blijven trekken.

2013. Een klein krantenbericht wekt de nieuwsgierigheid van twee Brabantse filmmakers. In Little Chute, een klein dorpje in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten, is een Brabantse molen gebouwd. Waarom? Diny van Hoften en Manon van Bergen ontdekken dat van 1848 tot en met 1960 veel katholieke Nederlanders, voornamelijk uit Oost-Brabant, naar Little Chute en de daarom liggende dorpen trokken. In dit gebied, genaamd The Fox Valley, bleven ze generaties lang bij elkaar wonen en hielden vast aan hun geloof en hun cultuur. Ver van huis stichtten zij hun eigen stukje Brabant.

Brabants erfgoed

'KRO-NCRV Kruispunt' toont met 'Houdoe Brabant' dit levende Brabantse erfgoed. Aan het woord komen de laatste emigranten, die in 1960 uit Nederland vertrokken. Ze zijn inmiddels op leeftijd en blikken terug op de keuzes die ze hebben gemaakt en het leven in Brabant en Amerika. Ook hun nazaten blijken zich nog sterk verbonden te voelen met het thuisland van hun (voor)ouders en houden typisch Brabantse tradities in ere.

Stamboom

De genealogen Willem Keeris en Wim Rovers van de heemkundekring Uden houden de band tussen Amerika en Oost-Brabant in leven. Ieder jaar gaan ze samen naar The Fox Valley om daar de archieven in te duiken, op zoek naar oude foto’s en nog onontdekte familielijnen. De stamboomonderzoeken van Wim en Willem zijn goud waard voor de nazaten van de Brabantse emigranten.

'Houdoe Brabant', over thuis, ver weg van huis. Een stukje Brabant in Amerika.

'Kruispunt special: 'Houdoe Brabant.' Brabants thuisgevoel in den vreemde, maandag 21 december om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.