Hoopvolle documentaire over kracht van muziek bij dementie bij Omroep MAX

woensdag 17 september 2025

De dreiging van dementie raakt steeds meer mensen. De documentaire Het Muziekmedicijn werpt een uniek licht op dit urgente thema door te laten zien hoe muziek een verrassend en diepgaand effect heeft op mensen met dementie.

Terwijl zij langzaam hun herinneringen en fysieke mogelijkheden verliezen, blijkt muziek een wonderbaarlijke bron van troost, vitaliteit én hoop. Zo blijkt uit de documentaire dat hoop niet alleen voortkomt uit de emotionele kracht van muziek, maar ook uit het groeiende inzicht van wetenschappers in hoe het brein reageert. Hoe kan het bijvoorbeeld dat mensen met dementie muziek vaak langer onthouden dan hun eigen naam?


Documentairemaker Frénk van der Linden laat ons kennismaken met mensen die aan dementie lijden, in een fase waarin ze zich nog bewust zijn van hun diagnose. We leren hen kennen als individuen met een verleden, met herinneringen - zowel mooi als pijnlijk - en met een leven waarin muziek een belangrijke rol speelt. Naarmate de ziekte vordert, toont de documentaire hoe muziek ze blijft verbinden met zichzelf en hun omgeving. 

Kracht van muziek
Twee bijzondere vrouwen worden gevolgd: zorgzangeres Maartje de Lint en onderzoeker Betty Tijms van het Amsterdamse UMC. Beiden geloven in de kracht van muziek; Maartje werkt met patiënten om hen via zang en muziek troost en vreugde te bieden, terwijl Betty onderzoekt hoe muziek het brein beïnvloedt en mogelijk een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor dementie. 

Angst, fascinatie en hoop
Drie thema's staan centraal: angst, fascinatie en hoop. Angst voor het verlies van herinneringen, de fascinatie voor het onverklaarbare effect van muziek en de hoop die niet alleen voortkomt uit de beleving van patiënten, maar ook uit de wetenschappelijke zoektocht naar verklaringen en toepassingen. In 'Het Muziekmedicijn' is te zien hoe mensen met dementie, die soms nauwelijks nog in staat zijn om te communiceren of bewegen, plotseling opbloeien bij het horen van muziek. Liederen uit hun jeugd, melodieën van vroeger; muziek blijkt een sleutel tot vergeten werelden. 

Bewustwording
Met deze documentaire willen de makers niet alleen bewustwording creëren, maar ook een bredere discussie aanwakkeren over de rol van muziek in de zorg en wetenschap. De vraag die centraal staat: kunnen initiatieven - zoals die van Maartje en Betty - daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering in de zorg voor mensen met dementie? En biedt hun werk misschien aanknopingspunten voor een doorbraak in het onderzoek naar dementie? Het Muziekmedicijn toont dat zelfs in een donkere periode lichtpuntjes te vinden zijn. 

'NPO Doc: Het Muziekmedicijn', donderdag 18 september om 22.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
