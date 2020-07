Hoop tegenover geweld in EOdoc 'Behind The Blood'

De Hondurese stad San Pedro Sula is een van de gewelddadigste steden ter wereld. Daar geldt maar één wet, die van 'Horen, Zien en Zwijgen'.

Vanuit die realiteit schetst 'Behind The Blood' een indringend portret van een pastor, een journalist en een huurmoordenaar die, verbonden door hun vriendschap, zich elk staande proberen te houden te midden van het geweld van drugsbendes en politie.

Pastor en meubelmaker Daniel Pacheco probeert levens te redden. Dat is nog niet zo eenvoudig in een land met duizelingwekkend hoge moordcijfers. De drugskartels, maar ook de politie en het leger, maken talloze slachtoffers. Pacheco begeeft zich er middenin. Met gevaar voor eigen leven organiseert hij op de grens tussen de strijdende partijen activiteiten voor de jongeren uit zijn buurt. Zo probeert hij jongeren te behoeden voor betrokkenheid bij het bendegeweld, en hoop te geven op een andere toekomst. Daarvoor moet hij in gesprek blijven met alle partijen, ook al houden die er andere waarden op na.

Voor Orlin Castro, televisiejournalist, is het verslag doen van moorden aan de orde van de dag. Hij lijkt op zijn gemak bij het nachtelijke geweld, maar ondertussen droomt hij van een ander, rustiger leven. Huurmoordenaar Matathan praat openlijk over zijn beroep. Hij zegt dat hij er genoeg van heeft en een nieuw, godvruchtig bestaan wil gaan leiden. Maar Pacheco, die hem al langer kent, twijfelt aan zijn oprechtheid.

Regisseur Loretta van der Horst, zelf geboren in Honduras, volgt deze mannen op de voet en komt zo angstwekkend dichtbij het gruwelijke geweld waar niemand een eind aan lijkt te kunnen maken. Alle drie blijven ze hoop houden op een toekomst waar de cirkel van moord en geweld wordt doorbroken, al lijkt dat nog ver weg. Als je je eigen leven niks waard vindt, legt Pacheco uit, is het gemakkelijker om anderen te doden. Bij de kijker dringt zich dan de vraag op: wie zou ik zijn als mijn wieg daar zou hebben gestaan: de pastor, de journalist of de moordenaar?

Credits: regie: Loretta van der Horst; camera: Fernando Barrientos; montage: Herman P. Koerts, Patrick Janssens; geluidsontwerp: Ranko Paukovic; muziek: Minco Eggersman; producenten: Wout Conijn, Trevor Birney, Brendan Byrne; eindredactie EOdocs: Margje de Koning & Margit Balogh

'Behind The Blood' (2019/86’/55’) is een productie van Conijn Films, in coproductie met FINE POINT FILMS ism EOdocs. De film kwam tot stand met steun van het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO Fonds.

EOdoc 'Behind The Blood', woensdag 22 juli om 22.45 uur bij de EO op NPO 2.