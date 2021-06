Hoogtepunten uit 'André Rieu op het Vrijthof' op NPO 1

Nu André Rieu al voor het tweede jaar niet mag optreden op het Vrijthof, heeft hij een prachtig programma samengesteld van hoogtepunten van zijn Vrijthofconcerten.

'Er is geen mooier gevoel dan op het podium te staan tijdens een betoverende avond vol muziek en dans in mijn geboortestad Maastricht. De sfeer is uniek. Het leek dus bijna een onmogelijke opgave om 15 jaar Vrijthofconcerten in één programma onder te brengen. Uiteindelijk hebben we ons hart gevolgd en gekozen voor meeslepende walsen, schitterende aria's en nummers die als het ware het hele Vrijthof lieten dansen. Ik heb altijd gezegd dat muziek mensen samenbrengt en nergens gebeurt dat overtuigender dan op het Vrijthof in Maastricht... Het is werkelijk magisch.'

Voorafgaand aan het concert heeft André van Duin op het Vrijthof een hilarisch interview met André Rieu.

'André Rieu op het Vrijthof', zondag 6 juni om 22.10 uur op NPO 1.