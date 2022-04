'Hoofdzaken' is terug!

Hét programma waarin kinderen hun gevoelens en verhalen vertellen, terwijl ze een knipbeurt krijgen bij Kapper Marko, is terug met vier extra afleveringen.

In de kappersstoel vertellen zij hoe ze in het leven staan, wat hun kopzorgen zijn of waar ze juist heel blij van worden. Het zijn speciale afleveringen met onder andere aandacht voor de ramadan, pesten en de oorlog in Oekraïne.

In de eerste aflevering leert Marko over de ramadan. Ilias vertelt dat het vasten hem helpt om zijn ware kracht te ontdekken en Nylah heeft dit jaar voor de eerste keer met de ramadan meegedaan, maar weet al wat zij met het Suikerfeest als eerste gaat eten.

Sommige kinderen vertellen iets over het onderwerp pesten. Bijvoorbeeld Lily, die vertelt dat ze soms niet mee mag spelen omdat andere kinderen zeggen dat ze 'pluishaar' heeft, in plaats van 'gewoon stijl haar'. Ook Stijn heeft last gehad van pesterijen, maar heeft met hulp van zijn vrienden nu meer zelfvertrouwen gevonden.

Oekraïne

Dit seizoen is er een speciale aflevering over de oorlog in Oekraïne. Josephine woonde daar en vertelt Kapper Marko hoe zij naar Nederland is gekomen toen de oorlog begon. Davy’s oma woont in Oekraïne en hij maakt zich soms flink zorgen om haar. Aloyse zamelt geld in om mensen in Oekraïne te helpen, door zelfgemaakte poppetjes te verkopen.

'Hoofdzaken' heeft al drie eerdere seizoenen, en won jeugdtelevisie-prijzen zoals de Prix de Jeunesse en de Japan Prize. Nu is het programma terug met vier afleveringen, ook dit keer met ontroerende en oprechte verhalen. Pas als alle kinderen tevreden zijn met hun nieuwe coupe zit de aflevering erop.

Over Marko

Al ruim de helft van zijn leven hanteert Marko Suds (46) de schaar. Hij werkte in verschillende salons, gaf les op de Kappersacademie en is sinds 2005 eigenaar van een kapperszaak in het hart van Breda. Marko is een vakman met humor die zijn stiel serieus neemt en met een positieve houding mensen graag laat praten.

'Hoofdzaken', vanaf zondag 1 mei om 18.40 uur bij de VPRO op NPO Zapp.