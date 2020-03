Hoe is het om blind te zijn in Amsterdam?: EOdoc 'Op de Tast'

Het blinde echtpaar Marianne en Ronald Polderman woont al veertig jaar zelfstandig op driehoog in Amsterdam. Ze worden ouder in een wereld die steeds drukker en bedreigender voor hen wordt.

Als ze een appartement krijgen aangeboden in een beschermde woonomgeving op de Veluwe, nemen ze afscheid van hun vertrouwde omgeving. 'Op de Tast' volgt hen bij die veranderingen, terwijl ze hun weg zoeken in de wereld van de zienden.

Op weg naar de bushalte telt Ronald Polderman zijn stappen: 'Na vijftig stappen kom ik op de hoek, dan kan ik oversteken. Aan de overkant moet ik opletten, daar staat een lantaarnpaal midden op het zebrapad. Eenmaal weer op de stoep, volg ik de rand van het fietspad, tel zeventig stappen en passeer een zijstraat. Een stap of tien verder vind ik een klein verschil in de tegels van het trottoir en als ik die lijn volg, kan ik keurig tussen alle obstakels voor de winkels doorlopen, behalve als er een fiets, brommer of een busje staat. Daarna houd ik rechts aan en volg de rand van het fietspad en de stoep tot aan de hoek, waar de ribbellijnen me bij de verkeerslichten brengen. Als ik geluk heb, maakt het verkeerslicht geluid, de tikker van de oversteekplaats dus. Zo niet, dan moet ik zoeken naar die paal en die staat helaas iets te ver van de ribbellijn af. 'Waar is die paal?' vraag je je dan af. Je moet immers op het knopje drukken om het geluid op te roepen. Na het oversteken, houd ik links aan, totdat ik de stoeprand van de bushalte voel. Ik volg de ribbelbaan tot een iets zachtere tegel: daar stopt de bus. Er is vaak zoveel verkeer dat ik hem niet hoor aankomen; ik moet dus goed opletten tot ik de warme lucht voel bij het opengaan van de deuren en dan stap ik in.'

Later blind geworden

Marianne en Ronald Polderman zijn een goed voorbeeld van hoe mensen met een beperking zich zelfstandig weten te redden in onze samenleving. Bijzonder aan het echtpaar Polderman is dat ze in het verleden nog iets hebben kunnen zien; Marianne (72) verloor het laatste zicht als jongvolwassene en Ronald (68) verloor het laatste licht vijftien jaar geleden. Ze hebben in hun herinnering de beelden van de wereld toen ze jong waren, maar ondertussen is er veel veranderd in de wereld om hen heen. Die wordt steeds drukker, lawaaieriger, individualistischer en bedreigender. Ronald: 'Het is alsof je voortdurend op je tenen moet lopen.' De verhuizing naar Het Schild op de Veluwe biedt een beschermde woonomgeving voor blinden en slechtzienden maar vormt ook een nieuwe uitdaging: Marianne en Ronald zullen stap voor stap, op de tast deze nieuwe wereld moeten ontdekken.

NB: De documentaire is voorzien van een audiodescriptie voor blinden en slechtzienden.

Credits

Samenstelling: Thomas Doebele & Maarten Schmidt; geluid: Sjaak Vlaming, Frans Hoeben; mixage: Tom Nestelaar; kleurcorrectie: Max Vonk; muziek: Tom Nestelaar & Maarten Bokslag; productie: Filmcompagnie, Angela Dekker; eindredactie EOdocs: Margje de Koning

OP DE TAST (2020/73’) is een productie van de Filmcompagnie in coproductie met EOdocs; de film kwam tot stand met steun van het NPO-fonds.

'EOdoc Op de Tast', maandag 16 maart om 20.25 uur bij de EO op NPO 2.