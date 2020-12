Hoe denken jonge vrouwen over werk en financiŽle onafhankelijkheid?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In de KRO-NCRV serie 'Waarom Werken Vrouwen Niet?' onderzoekt journalist Liesbeth Staats een oer-Hollands fenomeen: het parttime paradijs.

Balanstrutjes, parttime prinsesjes, deeltijd-diva’s, het debat over arbeidsparticipatie van vrouwen staat al jaren op scherp.

Aflevering 4: Hoe denken jonge vrouwen over werk en financiële onafhankelijkheid?

In de laatste aflevering blikt Liesbeth Staats vooruit met tieners en twintigers. Hoe denken jonge vrouwen over werk en financiële onafhankelijkheid? Hebben zij vrouwelijke rolmodellen? Gaat de nieuwe generatie wel voor een eerlijker verdeling van werk en zorg?

Liesbeth ontmoet Zoë en Nina die heel tevreden zijn met hun baan bij een drogisterijketen. Nina is kostwinner geworden en merkt dat haar man het lastig vindt dat zij nu het geld in het laatje brengt.

Candy is professioneel skateboarder. Zij kwam erachter dat haar mannelijke collega’s bijna tien keer zo veel verdienen.

Rapper Donnie laat zien dat hij als vader een rolmodel is: zijn vriendin werkt fulltime en hij heeft een groot deel van de zorg op zich genomen.

'Waarom Werken Vrouwen Niet?', donderdag 3 december om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.