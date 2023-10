Hoe bevalt de logeerpartij in 'Boer zoekt Vrouw Europa'?

In 'Boer Zoekt Vrouw Europa' zijn de logeerpartijen in volle gang. De vijf boeren brengen ieder op hun eigen manier tijd door met hun logees. Bevalt het leven samen op de boerderij?

Hoe is het om continue met z’n vieren te zijn? En is er al sprake van verliefdheid?

In Frankrijk proosten ze op een gelukte eerste melksessie. Er hangt een relaxte sfeer en de mannen zijn zichtbaar onder de indruk van Claudia. Bij het kampvuur sluiten ook haar dochters aan en komen er mooie gesprekken op gang. Claudia: 'Je kent elkaar nog niet heel goed, maar we hebben toch al intense gesprekken. Ik vind dat heel bijzonder'.

Bernice is de situatie nog een beetje aan het aftasten. Het is ook niet niks, net verhuisd naar een nieuw huis en meteen al drie logees over de vloer. Zal ze zich de komende dagen open kunnen stellen? En komen er diepere gesprekken op gang? Gelukkig is er genoeg te doen op de boerderij, dus aan afleiding geen gebrek.

Bij Piet in Duitsland is het een gezellige boel. Na het welkomstetentje op de eerste avond worden er zelfs al nachtzoenen uitgedeeld. Wat heeft de komende week in petto? De dames zijn in ieder geval met één doel naar Duitsland gekomen en daarom doen ze ook hun uiterste best om een eigen momentje te pakken met Piet.

Haico geniet van de aanwezigheid van de drie vrouwen. De gesprekken lopen soepel en hij voelt zich al snel op zijn gemak. Ook de vrouwen zijn enthousiast en doen hun best om zichzelf te laten zien. Eén van de logees spreekt zich uit tijdens een momentje alleen met de boer: 'Ik zou het heel fijn vinden als ik mag blijven, want ik vind je een hele leuke man.'

Richard en zijn logees gaan op een nachtelijke safari over het erf. Ze spotten Slowaakse ‘wildlife’ en Richard vertelt de dames in geuren en kleuren over het leven op de boerderij. De uiteindelijke keuze gaat niet makkelijk worden voor Richard: 'Het klikt met alle drie goed. Ik moet nu nog een beetje ontdekken wat ik van wie nou het leukste vind.'

