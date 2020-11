'Hij is een Zij' met verhalen van oa. Nanoah, Ilona en Finn

Foto: © KRO-NCRV 2018

In 'Hij is een Zij' volgt Jan Kooijman een jaar lang transgender personen in hun transitie en dagelijks leven.

Jules (20) heeft twee piemelprotheses: één voor vulling in zijn broek en de ander om mee te plassen en seks te hebben. Hoe dit precies werkt, legt hij uit aan presentator Jan Kooijman.

Nanoah (19) ondergaat een hersteloperatie aan diens borstkas, want de eerdere operatie heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het liefste wil Nanoah dat ook de tepels verwijderd worden.

Ilona (59) werkt als docent op een MBO-opleiding. Maar ze krijgt zoveel negatieve reacties op haar uiterlijk, dat ze noodgedwongen besluit om te stoppen met lesgeven.

Finn (41) wordt geopereerd en krijgt een penis. Staand plassen is zijn droom, maar door complicaties tijdens de operatie is het niet zeker of dit gaat lukken...

'Hij is een Zij', dinsdag 10 november om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.