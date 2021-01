Het verhaal van Tamara in 'DNA Onbekend'

Foto: © AVROTROS 2020

In deze tweede aflevering van 'DNA Onbekend' zien we als eerste de 28-jarige Tamara. Zij wil weten of haar vader wel haar echte vader is, want als dat niet zo is dan zou zij de dochter kunnen zijn van een klant van haar moeder die een tijdje als gezelschapsdame heeft gewerkt.

Tamara wordt als derde en laatste kind geboren in het ongelukkige huwelijk van haar ouders. Er was vaak ruzie en er waren financiële problemen en daarom gaat haar moeder als gezelschapsdame werken. Als Tamara zes jaar is, overlijdt haar moeder.Oma vertelt op een onbewaakt ogenblik dat Tamara een andere biologische vader heeft dan haar broer en zus. Een vriendin van haar overleden moeder bevestigt dit en vertelt over een klant van haar moeder die wel eens haar echte vader zou kunnen zijn. Dat roept veel vragen op, want haar vader heeft haar wel erkent.

Samen met haar broer en zus wil Tamara nu met een DNA-test zeker weten of zij dezelfde vader delen. Het tweede verhaal gaat over de levenslange twijfel van de 68-jarige Kees: Is de man die hem heeft grootgebracht wel zijn biologische vader? Kees heeft een aantal sterke aanwijzingen dat dit niet zo is. Recent is hij weer op 'bewijs' gestuit dat zijn moeder een affaire had met een voetballer tijdens haar huwelijk en dat daaruit Kees geboren is.

De familie van de voetballer staat ons achter de schermen te woord, maar wil anoniem blijven en niet deelnemen aan een DNA-test. Nu kan Kees alleen maar met een DNA-test tussen hem en zijn broer er achter komen of zijn vader echt zijn vader was.

'DNA Onbekend', dinsdag 19 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.