Het verhaal van Juliette maandag in 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Foto: © AVROTROS 2020

Het bijzondere verhaal van Juliette begint in het hoge noorden van Nederland. In de jaren 70 is Juliette de eyecatcher op Rijksscholengemeenschap Het Kamerlingh Onnes in Groningen.

Na school blijkt dat Juliette haar ambities verder reiken dan Groningen. Als ze in de Randstad een baan bij een hip, nieuw Amerikaans modemerk krijgt, doet grote regelaar Juliette haar intrede. Alles wordt vanaf dan tot in de puntjes geregeld, zowel op het werk als privé. De nuchtere Groningse Juliette ontmoet een bekende Amsterdamse reclameman en zij blijken de ideale combinatie. Ze krijgen twee prachtige kinderen samen en bouwen een leven op in Amsterdam en St Tropez. Helaas wordt hun levensgeluk wreed verstoord als niet alleen zij, maar ook haar man op dezelfde dag een verschrikkelijke diagnose krijgen.

Ondanks deze periode laat Juliette haar hoofd zeker niet zakken. Optimistisch dat ze is blijft ze niet bij de pakken neer zitten en blijft ze altijd op zoek gaan naar de lichtpuntjes in haar leven.

Als bekend wordt dat Juliette deelneemt aan het programma is zij al terminaal ziek. Haar gezondheid gaat snel achteruit, maar ze wil hoe dan ook meewerken. Er zijn verschillende manieren gevonden om dit bijzondere interview met een krachtige vrouw, waarbij de positiviteit ondanks alles blijft zegevieren te laten plaatsvinden.

'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 29 juni om 21.25 uur op NPO 1.