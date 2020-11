Het verhaal van Jeffrey in derde aflevering 'Serenade van Stef'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op vrijdag 20 november is de derde aflevering van 'Serenade van Stef' te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds. Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden.

Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

Jeffrey (24) kwam ter wereld bij verslaafde ouders, die hem na de geboorte afstonden. Na een bewogen jeugd raakte hij op zijn achttiende dakloos. Omdat hij volgens de wet volwassen was, vielen er allerlei mogelijkheden voor ondersteuning weg. Jeffrey vertelt aan Stef hoe hij in de jaren daarna is opgekrabbeld. Van iemand die het leven echt niet meer zag zitten tot een krachtige ervaringsdeskundige. 'Ik wil jongeren in de knel het gevoel wil geven dat ze meetellen in de maatschappij.'

'Serenade van Stef', vrijdag 20 november bij KRO-NCRV om 16.35 uur op NPO 1.