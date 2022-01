Het verhaal van Gozina in 'DNA Onbekend'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2021

In de derde aflevering van 'DNA Onbekend' ontmoet Dionne Stax onder meer de 44-jarige Gozina. Ze is een nakomertje in een gezin met zeven broers en zussen. Opvallend aan het gezin is dat drie van de broers en zussen donkerder zijn dan de rest.