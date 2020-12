Het verhaal van Elbrich woensdag in 'Dokters van Morgen'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2019

Antoinette spreekt in de tweede aflevering Elbrich, die op haar negende vanwege kanker moest starten met chemotherapie en preventief een eierstok liet invriezen.

Nu, bijna vijftien jaar later, volgt 'Dokters van Morgen' het hele proces van het ontdooien en het terugplaatsen van haar eierstok. Is het mogelijk voor Elbrich om toch zwanger te worden?

Daarnaast is er aandacht voor - ja, hij bestaat eindelijk - een anticonceptiemiddel voor mannen. Een gel, ontwikkeld in Engeland, die door het smeren op de bovenarm van de man een zwangerschap bij een vrouw kan voorkomen. Antoinette gaat de straat op met de vraag: is de Nederlandse man bereid deze gel te gebruiken? En, vertrouwen de vrouwen de smeer-bereidheid van de mannen?

