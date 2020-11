Het verhaal van Astrid in vierde aflevering 'Serenade van Stef'

Op vrijdag 27 november is de vierde aflevering van 'Serenade van Stef' te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds.

Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden. Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'.

Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

De Maastrichtse Astrid is tot aan haar nek verlamd door de MS. En daar zal het niet bij blijven. Toch kan ze op dit moment volop van het leven genieten. Stef wil daar alles over weten. Wat is haar geheim? 'Door mijn ziekte weet ik beter wat ik wil. En dat bevalt me heel erg goed', aldus Astrid.

'Serenade van Stef', vrijdag 27 november bij KRO-NCRV op 16.35 uur op NPO 1.