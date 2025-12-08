'Het Uur van de Wolf' (NTR) brengt docudrama 'Een vrouw als Monique'

De NTR brengt het docudrama 'Een Vrouw als Monique' van regisseur Claire Pijman, waarin actrice Monique van de Ven zichzelf speelt. 'Een Vrouw als Monique' ging eerder dit najaar in première op Film by the Sea in Vlissingen.

Monique van de Ven ontving daarbij de Career Achievement Award. Het docudrama is te zien in 'Het Uur van de Wolf'.

Een oudere actrice (Monique van de Ven) arriveert in haar vakantiehuis in Bretagne, om zich daar voor te bereiden op een nieuwe film. Ze heeft allerlei plakboeken bij zich en vele filmherinneringen. Met een eigen oeuvre van meer dan vijftig films lopen heden en verleden soms door elkaar. Beelden van de vrouw in haar strandhuis spiegelen beelden uit haar films, en beelden uit films vervloeien met gebeurtenissen uit haar eigen leven.

Als er bij het huis een jonge fietser (Joes Brauers) met pech strandt, wordt de actrice door hem uitgedaagd dieper in haar verleden te graven. Eén samengebald etmaal brengen ze samen door. Elke vraag, elk beeld, elk artikel roept bij de vrouw een herinnering op. Via sleutelscènes uit haar films geeft Van de Ven steeds meer prijs over haar persoonlijke leven: de liefdes, de avonturen, de hoogte- en dieptepunten. Wie is deze jonge man en waarom neemt ze hem in vertrouwen? Het einde van de film is zowel verrassend als onontkoombaar.

Regisseur: Claire Pijman

Producent: Moondocs

'Het Uur van de Wolf: Een Vrouw als Monique', dinsdag 9 december om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.