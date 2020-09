'Het Uur van de Wolf': Jochem Myjer – Nog eentje dan

Jochem Myjer is een van de meest succesvolle komieken van Nederland. Zijn voorstelling Adem in, Adem uit speelde hij zo'n 400 keer voor uitverkochte zalen. Hij won er zelfs de grootste cabaretprijs de Poelifinario mee.

Maar dit succesverhaal heeft een keerzijde: de ziekte die hem negen jaar geleden velde, heeft nog steeds grote gevolgen.

'Alles staat in het teken van die drie dagen dat hij moet optreden. Sinds Jochem ziek is geweest en die tumor in zijn nek heeft gehad is de energie die hij heeft significant minder geworden.' - Robert-Jan Veen, manager

Bekijk hier de trailer:

In de documentaire Jochem Myjer - Nog eentje dan, maandag 28 september in 'Het Uur van de Wolf', volgt regisseur Suzanne Raes Jochem gedurende de laatste reeks optredens van zijn drie jaar durende tournee. In deze maanden wordt de show voor televisie en daarmee voor de 'eeuwigheid' vastgelegd wat bij Jochem enorme spanningen meebrengt. Daarnaast is Jochem altijd en grenzeloos beschikbaar voor zijn publiek, gaat hij na afloop met honderden mensen op de foto en neemt hij wekelijks tientallen filmpjes op voor zijn fans. De tournee wordt groots afgesloten met het 100e optreden in Carré. Voor deze uitputtingsslag moet alles wijken, hij leeft als een monnik, zoekt het isolement op om vooral tot die 100e voorstelling overeind te blijven. In de film wordt zichtbaar hoe Jochem door minutieuze voorbereiding van ieder optreden de 'perfecte show' wil maken.

Hij slaapt drie keer per dag, trekt zich geregeld terug in z'n hotel om genoeg energie over te houden voor zijn optreden. In die afzondering houdt hij veel contact met zijn gezin maar echt deel uitmaken van het leven van zijn kinderen kan niet. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen, maar hoe?

'Je kan niet meer dat leven leiden dat je altijd wilde doen. En toch…, hij doet het nog steeds, hij geeft nog steeds iedereen 100%. En de vraag waarom? Daar heb ik geen antwoord op.' - Marloes Myjer Nova, echtgenote.

'Jochem Myjer - Nog eentje' dan biedt een unieke kijk op Jochem Myjer achter de schermen en volgt hem dicht op de huid wanneer hij doorweekt en uitgeput van het podium af komt. De mensen om hem heen willen hem beschermen tegen zijn eigen grenzeloze behoefte het iedereen naar de zin te maken. Want daarmee doet hij uiteindelijk zichzelf tekort.

'Het is voor de mensen om me heen duidelijk dat het eigenlijk niet meer kan. Het zal altijd mijn strijd blijven. Ik heb het mooiste vak van de wereld en ik zal het altijd blijven doen. Er is nog nooit een cabaretier gestopt.' - Jochem Myjer.

'Het Uur van de Wolf': Jochem Myjer – Nog eentje dan, maandag 28 september om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.