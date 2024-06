'Het Mooiste Meisje van de Klas' in het voetspoor van Pauline

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren?

Klasgenoten en bekenden halen herinneringen aan haar en de oude schooltijd op.

Op jonge leeftijd verliest Pauline zowel haar moeder als haar vader. Met haar biologische vader had ze weinig contact. Ze blijkt zijn erfelijke hartaandoening te hebben. In de jaren 90 is Pauline een bekend gezicht in de Amsterdamse clubscene. De liefde brengt haar naar verschillende landen, waaronder Italië. In 2006 krijgt ze een nieuwe relatie. Ze zijn dolverliefd, maar na een maand samen wordt Pauline heel erg ziek. Na veel onderzoeken blijkt ze HIV te hebben. Ze is nu eindelijk bezig haar trauma’s te verwerken en geniet van het leven met haar nieuwe liefde. 'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 3 juni om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.