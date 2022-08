Het menu van FOX voor september

De jonge en charismatische Dr. Duntsch leek een bloeiende neurochirurgiepraktijk op te bouwen totdat er steeds meer lugubere verhalen aan het licht kwamen. Patiënten reden zijn operatiekamer binnen voor complexe maar routine ruggegraat operaties en verlieten hem permanent verminkt of dood.

Terwijl de slachtoffers zich opstapelden, gingen twee collega-artsen, neurochirurg Robert Henderson (Alec Baldwin) en vaatchirurg Randall Kirby (Christian Slater), evenals de officier van justitie van Dallas, Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), erop uit om hem te stoppen. Gebaseerd op de wereldberoemde, gelijknamige podcast.

Vanaf 19 september, elke maandag om 20.00 uur een dubbele aflevering op FOX.

NINE PERFECT STRANGERS

Negen gestresste stadsbewoners bezoeken een kuuroord dat genezing en transformatie belooft. De directrice van het resort heeft een missie om hun vermoeide geesten en lichamen nieuw leven in te blazen. Met Nicole Kidman in de hoofdrol.

Vanaf 31 augustus, elke woensdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

FILMMAAND

Elke maandag, donderdag en vrijdag kun je de avond vullen met blockbusters zoals 'The Fault in Our Stars' en 'Drive', of ga zitten voor de klassieker 'Edward Scissorhands.' Pak dus de popcorn en chips en gun jezelf een avondje relaxen!

Elke maandag vanaf 20.00 uur, elke donderdag vanaf 21.00 uur en elke vrijdag vanaf 22.00 uur op FOX.

NANCY DREW S2

Tiener Nancy Drew is een briljante amateurdetective. Als haar moeder komt te overlijden, gaan haar plannen om te studeren niet door en besluit ze te stoppen met haar speurwerk. Maar dan wordt een rijke vrouw vermoord en valt de verdenking op Nancy en vier leeftijdsgenoten. Ze besluiten de moord te onderzoeken om hun naam te zuiveren. Al gauw komen ze van het ene in het andere mysterie terecht en worden ze zelfs achtervolgd door een geest.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 22.00 uur op FOX.

THE NIGHT SHIFT S3

De serie volgt de nachtdienst in het San Antonio Memorial Hospital, waar drie van de artsen een connectie hebben met het Amerikaanse leger. Dr. TC Callahan is een voormalige arts van het Amerikaanse leger die aanvankelijk symptomen van het PTSD-type vertoont, nadat hij zijn broer vlak voor hem op het slagveld heeft zien sterven. Hij overtreedt regelmatig de regels en maakt ruzie met zijn ex-vriendin en het pas aangestelde hoofd van de nachtploeg, Dr. Jordan Alexander.

Vanaf 6 september, elke dinsdag een dubbele aflevering om 22.00 uur op FOX.