Het koor gaat op muziekkamp in 'Kinderen voor Kinderen – De Grote Show'

Alle kinderen van Nederland opgelet! Het is tijd om mee te zingen en te swingen met 'De Grote Show' van Kinderen voor Kinderen. De 42e editie van dit jaarlijkse spektakel is een muzikale film waarin de splinternieuwe liedjes van het nieuwe album 'Worden wat je wil' voorbijkomen, samen met bekende hits, zoals Zij aan zij, Pasapas en En toen?.

De film speelt zich af op het Kinderen voor Kinderen muziekkamp, waar het koor toewerkt naar een spetterend optreden voor familie en vrienden. Maar het optreden dreigt ook in de soep te lopen, als dat maar goed gaat... Eén ding is zeker: 'De Grote Show' is voor jong en oud een feest om naar te kijken. Dus kom met je voetjes van de vloer en zing en dans met ons mee!

Dit jaar gaat het koor op muziekkamp. Naast het oefenen van de liedjes voor het optreden, maken de kinderen ook een hoop spannende, leuke en minder leuke dingen mee. Zoals het op kamp meestal gaat, delen ze lief en leed en leren ze vooral elkaar beter kennen. De kinderbegeleider van het kamp (Esmée van Kampen), heeft totaal geen overwicht en raakt nog wel eens een kind kwijt, waardoor de show in de soep dreigt te lopen. Chaotisch of niet, de stoere en creatieve muziekdocent (André Dongelmans), valt als een blok voor haar. En de locatiemanager van het kamp (Ridder van Kooten) is een lieverd, maar hij heeft smetvrees. Niet heel handig met 31 kinderen op kamp.

Stiekem - hopend dat ze niet gesnapt worden met hun telefoon in bed - blikken twee beste vrienden uit het koor via Whatsapp-gesprekken terug op de bijzondere kampweek. Aan de hand van foto's en video's die ze met elkaar delen, wordt de kijker meegenomen door alle spannende avonturen die zich op het kamp hebben afgespeeld.

Voor alle kinderen die de show nog een keer willen zien, wordt 'Kinderen voor Kinderen – De Grote Show' traditiegetrouw herhaald voor de 'Landelijke intocht van Sinterklaas'. De herhaling is te zien op zaterdag 13 november om 11.05 uur bij BNNVARA op NPO Zapp.

'Kinderen voor Kinderen – De Grote Show', zaterdag 6 november om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO Zapp.