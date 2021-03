'Het Klokhuis' over de razzia in Putten en eerlijke rechtspraak in tijden van oorlog

Op dinsdag 9 maart besteedt 'Het Klokhuis' (NTR) in een speciale aflevering aandacht aan de razzia in Putten tijdens WOII.

Van 1940-1945 werd Nederland bezet door nazi-Duitsland. Vanaf die tijd werden de Nederlandse wetten aan de kant geschoven en golden er nieuwe regels, vijf jaar lang. Onschuldige mensen werden opgepakt zonder dat ze zich konden verdedigen. Dat gebeurde ook in Putten. Een half jaar voordat de oorlog zou eindigen, werden 659 mannen afgevoerd naar Duitsland. Het waren vaders, broers, zonen die niets misdaan hadden, maar toch werden ze zonder proces opgepakt. Slechts 48 mannen kwamen terug, de rest werd vermoord.

We leven nu in een democratische rechtsstaat waarin alle mensen gelijk zijn, met regels waar iedereen zich aan moet houden, ook de regering. Presentator Eva Cleven spreekt met hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf over de razzia van Putten. Haar opa en oma hebben met eigen ogen gezien wat er gebeurde in Putten, en Beatrice groeide op met hun verhalen.

Ook spreekt Eva rechter Shirin Milani over de rechtspraak toen en nu. Hoe was het gegaan in Putten als de Nederlandse wetgeving werd gehanteerd? Zijn rechters de baas in Nederland? En hoe makkelijk is eerlijke rechtspraak in tijden van oorlog?

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Comité 4 en 5 mei.

'Het Klokhuis', dinsdag 9 maart om 18.40 uur op NPO Zapp.