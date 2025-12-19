Op liefde staat geen leeftijd: nieuw seizoen van 'Hotel Romantiek'
'WTF'! Felix Heremans schrijft geschiedenis als jongste winnaar van 'De Slimste Mens ter Wereld'
JOE-actie 'Pakje van je Hart' sluit af met recordbedrag van 1.623.425 euro

'Het Grote Junior Songfestival Concert 2025' op NPO Zapp

vrijdag 19 december 2025

Vanuit een bomvol Rotterdam Ahoy vindt Het Grote Songfestival Concert plaats. Een show vol live optredens van bekende artiesten die ooit mee hebben gedaan aan het Junior Songfestival en een speciaal gastoptreden van Job (Dutchtuber).

Bekende hits van toen en nu komen langs, met optredens van onder anderen Luna, Ralf Mackenbach, Anna en Senna, Mixed Up en natuurlijk alle finalisten van afgelopen jaar. Presentatoren Matheu Hinzen en Stefania Liberakakis geven ook een optreden weg.


'Het Grote Junior Songfestival Concert 2025', zaterdag 20 december om 17.50 uur op NPO Zapp.


Persbericht AVROTROS
https://www.zapp.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Kijktip van de dag

'The Masked Singer' (VTM)

In deze kerstspecial stappen de vijf laatst overgebleven Masked Singers het podium op. Wie verbergt zich achter de maskers? Reken op hartverwarmende performances, een vleugje kerstmagie en een ontmaskering die je helemaal in de feeststemming brengt.

'The Masked Singer', om 20.40 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:40
    De Hoppers
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 06:00
    De Warmste Week
    10:05
    Herfstbeelden
  • 08:35
    Monster Shaker
    07:00
    Sam & Julia
  • 08:20
    VLOGLAB Mystery #Stories
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 06:00
    Qmusic
    12:05
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 08:25
    The Christmas Train
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    12:45
    De Sterrenkaart
  • 08:20
    New Girl
    06:20
    Coroner
  • 08:35
    NCIS: Los Angeles
    12:35
    Storage Wars
  • 08:35
    Het feestmenu van ..
    11:40
    The Christmas Swap
  • 08:15
    Cold Justice
    12:55
    Snapped
  • 04:05
    Herhalingslus
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:40
    De tip
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 08:20
    Snel, Makkelijk & Lekker
    09:45
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 07:00
    McDonald and Dodds
    06:55
    Ghosts
  • 08:00
    Below Deck Mediterranean
    12:10
    American Pickers
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    13:00
    NOS Journaal
  • 08:35
    MAX Geheugentrainer
    13:00
    NOS Journaal
  • 08:40
    Noddy, de detective
    12:52
    Vrolijke Kerst