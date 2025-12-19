'Het Grote Junior Songfestival Concert 2025' op NPO Zapp
Vanuit een bomvol Rotterdam Ahoy vindt Het Grote Songfestival Concert plaats. Een show vol live optredens van bekende artiesten die ooit mee hebben gedaan aan het Junior Songfestival en een speciaal gastoptreden van Job (Dutchtuber).
Bekende hits van toen en nu komen langs, met optredens van onder anderen Luna, Ralf Mackenbach, Anna en Senna, Mixed Up en natuurlijk alle finalisten van afgelopen jaar. Presentatoren Matheu Hinzen en Stefania Liberakakis geven ook een optreden weg.
'Het Grote Junior Songfestival Concert 2025', zaterdag 20 december om 17.50 uur op NPO Zapp.
