Het geheim van zinvol honderd worden in EOdoc '100UP'

In Nederland wonen momenteel zo'n 2000 honderdplussers en dat aantal blijft stijgen. Maar hoe doe je dat: gezond en zinvol honderd worden? In Heddy Honigmanns nieuwste documentaire '100UP' licht een kleurrijke verzameling van honderdplussers een tipje van de sluier op.

Een EOdoc over de filosofie van goed oud worden, de zin van het leven en de strijd tegen de tijd.

In de EOdoc '100UP' staan 100-plussers centraal. Ze komen uit verschillende delen van de wereld, allemaal met een eigen cultuur, geschiedenis en met verschillende beroepen: van sekstherapeute tot ex-drummer, van wetenschapper tot boerin. Deze mensen leven al meer dan een eeuw en waren getuige van grote historische gebeurtenissen.

Hitler en herinneringen

Allemaal zijn ze geboren in, of vlak na, de Eerste Wereldoorlog en de meeste van hen zijn opgegroeid in lastige en soms zelfs vreselijke omstandigheden. Naast hun leeftijd delen zij vooral hun veerkracht en het vermogen om negatieve ervaringen om te zetten naar positiviteit. Mathilde Freund (104): 'Hitler kon alles van mij afnemen. Maar niet mijn opleiding en mijn mooie herinneringen.' In plaats van in het verleden te blijven hangen, kijken ze liever vooruit.

Verval

Met de klok die onverbiddelijk doortikt, houden deze honderdjarigen vast aan het leven, stellen nieuwe doelen en weigeren toe te geven aan het verval van hun lichamen. De tijd is zowel vijand als vriend. Ze hebben ziekten overwonnen, partners verloren en sommigen overleefden zelfs hun eigen kinderen. Toch zijn deze actieve, nieuwsgierige en creatieve honderdplussers verbazingwekkend goed in het starten van elke nieuwe dag.

Heddy Honigmann

100Up is een film van regisseur Heddy Honigmann. De veel gelauwerde regisseur portretteerde in binnen- en buitenland senioren in de haar kenmerkende liefdevolle portretstijl. Haar oeuvre, waarvoor ze van IDFA in 2013 de Living Legend Award kreeg, draait om intieme ontmoetingen, gebaseerd op een diepe vertrouwensband.

Levenswijsheid

Hoofdredacteur EOdocs Margit Balogh: ''100UP' is een documentaire over geluk in zijn algemeenheid en op hoge leeftijd in het bijzonder. Deze EOdocs laat zien welke positieve èn actieve plek 100-jarigen binnen onze samenleving hebben: mensen met een lange geschiedenis, levenswijsheid, ervaring, visie en een aanstekelijke levenslust.'

'EOdoc '100UP'', dinsdag 26 oktober om 22.35 uur bij de EO op NPO 2.