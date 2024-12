Het gaat niet goed in 'Oogappels'

Foto: © NPO 2022

De stemming in huis bij Nina, Mees en Danny is nog steeds niet opperbest. Fabie vertelt Pip dat ze erover denkt om samen te gaan wonen met Laszlo. Tim probeert te bemiddelen in de ruzie tussen Erik en Marcel maar daardoor wordt alles alleen nog maar erger.

Max wordt volkomen opgeslokt door zijn Cryptohandel, tot wanhoop van Dina en Tim. Fabie nodigt Carola uit voor een weekend weg. Merel gaat weer aan het werk en komt een oude bekende tegen.

'Oogappels', woensdag 4 december om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.