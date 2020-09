'Het Beste van... Dolly Dots' op NPO 3

In 'Het Beste van... Dolly Dots' bekijken bekende Nederlanders beeldmateriaal van deze damesgroep en bespreken het gevoel dat de Dolly Dots bij hen oproept.

We horen hoe er vroeger werd geplaybackt in groepjes op de lagere school. Voor Groot fan Richard Groenendijk was er nooit plek in deze groepjes, maar hij eiste zijn plek toch wel op...

De ambitie van de Dolly Dots ging verder dan zingen alleen. Ze kregen een eigen speelfilm in Amerika, een televisieserie en zelfs een eigen barbiepop. Daarnaast zien we een geweldig optreden in een volgepakte Ahoy.

'Het Beste van... Dolly Dots', woensdag 9 september om 21.05 uur bij AVROTROS op NPO 3.