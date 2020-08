'Het Beste van... 50 jaar Toppop' met Mai Tai

Foto: © AVROTROS 2020

In 'Het Beste van... 50 jaar Toppop' komen de meest opvallende fragmenten uit het rijke 'Toppop'-archief voorbij.

Wekelijks kwamen er artiesten uit binnen- en buitenland optreden. Tal van BN'ers, zoals Karin Bloemen, Glen Faria, Erik de Zwart, Alain Clark, Annemieke Schollaardt, Samantha Steenwijk en Erik van der Hoff (Roberto Jacketti) vertellen hun herinneringen en kiezen hun favoriete nummer. Natuurlijk zijn Ad Visser en Penney de Jager ook van de partij bij deze aaneenschakeling van herkenbare, mooie en bijzondere nummers.

In deze aflevering kijk je met Mai Tai terug naar hun optredens bij 'Toppop' en zie je een piepjonge Whitney Houston All At Once zingen. Verder zingt Normaal 'Oerend Hard' in de studio van 'Toppop'. Om het geheel wat wilder en heftiger te maken heeft de regie van 'Toppop' er voor gekozen stro in de windmachine te doen. Het effect mag er zeker zijn!

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 12 augustus om 20.20 uur op NPO 3.