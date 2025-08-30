Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
Primeur in finale ‘VRT Zomerhit 2025’: Niels & Maksim brengen nieuwe titelsong van ‘Thuis’ live op het podium
Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy

Herman Koch is de laatste 'Zomergast' van 2025

zaterdag 30 augustus 2025

Griet Op de Beeck interviewt schrijver Herman Koch over zijn ideale televisieavond. Hij hoopt dat mensen de hele avond stilletjes op de bank zitten en elkaar tijdens de aftiteling hooguit even zachtjes in de hand knijpen.

Koch was een van de makers en gezichten van 'Jiskefet', werd wereldwijd beroemd met zijn roman 'Het diner' en ook zijn latere romans werden bestsellers in binnen- en buitenland. Hij wordt geprezen voor de droge, ironische manier waarop hij in zijn boeken het menselijk moreel ongemak observeert en voor zijn genadeloos oog voor de dunne laag beschaving waarachter we ons verschuilen.


'VPRO Zomergasten', zondag 31 augustus om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.

VPRO Zomergasten op tv
Zondag 31 augustus 2025 om 20u20  »
NPO 2
Schrijver Herman Koch hoopt dat mensen tijdens zijn televisieavond stilletjes op de bank zitten en elkaar tijdens de aftiteling hooguit even zachtjes in de hand knijpen.

Persbericht VPRO
https://www.vpro.nl/
Meer artikels over VPRO
Truman Burbank leidt een perfect leventje: hij heeft een goede baan, een liefhebbende vrouw en een goede vriend. Langzaam begint Truman echter te vermoeden dat zijn leven iets té perfect is. Hij ontdekt dat hij het middelpunt is van het succesvolle televisieprogramma 'The Truman Show' en dat hij al zijn hele leven lang in een enorme televisiestudio woont, waar een dorpje is nagebouwd en al z'n vrienden acteurs zijn.

'The Truman Show', film uit 1998 met oa. Jim Carrey, om 20.30 uur op Play4.

