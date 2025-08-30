Herman Koch is de laatste 'Zomergast' van 2025

Griet Op de Beeck interviewt schrijver Herman Koch over zijn ideale televisieavond. Hij hoopt dat mensen de hele avond stilletjes op de bank zitten en elkaar tijdens de aftiteling hooguit even zachtjes in de hand knijpen.

Koch was een van de makers en gezichten van 'Jiskefet', werd wereldwijd beroemd met zijn roman 'Het diner' en ook zijn latere romans werden bestsellers in binnen- en buitenland. Hij wordt geprezen voor de droge, ironische manier waarop hij in zijn boeken het menselijk moreel ongemak observeert en voor zijn genadeloos oog voor de dunne laag beschaving waarachter we ons verschuilen.

'VPRO Zomergasten', zondag 31 augustus om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.