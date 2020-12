Heerlijk avondje met 'Sint & Paul Pakken Uit!' op pakjesavond bij RTL 4

Foto: © RTL4 - Olivier Thijssen

Ook dit jaar vieren Sinterklaas en Paul de Leeuw traditiegetrouw pakjesavond op 5 december bij RTL 4. De hele uitzending staat in het teken van verrassingen en cadeaus. Zo gaan de Goedheiligman en Paul in een speciale bus volgeladen met pakjes naar mensen toe.

Van een doe-het-zelf-hottub, boeken voor roze ouderen in verzorgingshuizen en een aubade met frikandellen. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat rijden ze kriskras door het land.



Ook in de studio is het feest! Met gasten als; Enzo Knol, Rolf Sanchez en Orgel Joke. We zien hoe Sinterklaas een coronatest ondergaat. Paul gaat met twintig hulpsinterklazen in conclaaf over de mogelijke opvolging. Want stel dat Sint positief test, wat dan? Er is een aanzet tot de realisatie van de eerste ‘wapperintocht’ voor doven en slechthorenden. En Cor Bakker zorgt met zijn band voor de muzikale omlijsting.



Kortom: een ouderwets gezellige pakjesavond op anderhalve meter afstand.



'Sint & Paul Pakken Uit!', zaterdag 5 december 2020 om 21.30 uur bij RTL 4



