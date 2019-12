Hans Wiegel (VVD) te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' wordt live vanuit het Vondelpark in Amsterdam uitgezonden op NPO 1. Met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Dit seizoen is er speciale aandacht voor ondernemerschap en economie.

VVD-prominent Hans Wiegel is zondagmorgen te gast bij Rick Nieman. De voormalige partijleider blikt terug op het politieke jaar. Hoe hebben de politieke leiders het er vanaf gebracht in 2019?

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid komt in deze kerstuitzending van 'WNL Op Zondag' met een pleidooi om eenzaamheid aan te pakken, zowel bij ouderen als jongeren. De CDA-bewindsman houdt het niet alleen bij woorden, maar heeft ook een actieplan.

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie is te gast bij Rick Nieman. De korpschef kijkt terug op een bewogen jaar dat eindigde in de arrestatie van crimineel Ridouan Taghi in Dubai. Ook gaat Akerboom in op de capaciteitsproblemen bij de politie.

Radiopresentatoren Annemieke Schollaardt en Gijs Staverman over wat inmiddels is uitgegroeid tot een heuse kersttraditie: de Top 2000 aller tijden op NPO Radio 2. Tussen kerst en oud en nieuw houdt de lijst der lijsten miljoenen luisteraars aan de radio gekluisterd.

'WNL Op Zondag', zondag 22 december om 9.30 uur bij WNL op NPO 1.