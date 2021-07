Hans Dorrestijn ontvangt Stella Bergsma in 'Alleen op een Eiland'

Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn verblijft zes weken op een Waddeneiland, waar hij zijn 80-jarige bestaan overpeinst. Terwijl Dorrestijn geniet van de natuur, vreest hij voor het alleen zijn. En als het hem echt te veel wordt, nodigt hij een gast uit.

In de derde aflevering is schrijver Stella Bergsma te gast.

Op authentiek Dorrestijnse wijze gaat Hans het gesprek aan in het MAX-programma 'Alleen op een Eiland' en probeert hij zijn gasten iets van de prachtige waddennatuur te laten zien. Struinend en theedrinkend, vogels kijkend en schuilend voor regen en wind. Het is een onstuimig maar prachtig avontuur.

Aflevering 3: Stella Bergsma

Het is de derde aflevering van 'Alleen op een Eiland' en Hans Dorrestijn is het stilzitten beu. Het wordt tijd om in actie te komen. Hij waagt zich aan het vangen van een garnalenkroket en bekent een grote fan te zijn van schrijver Stella Bergsma. En wat blijkt: Hans en Stella vormen een merkwaardig, maar bijzonder lief duo, met meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

'Alleen op een Eiland: Stella Bergsma', dinsdag 27 juli rond 22.10 uur op NPO 2.