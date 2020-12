Han Peekel maakt nieuwe afleveringen van 'TV Monument'

In 'TV Monument' blikt Han Peekel terug op de carričres van grote televisiepersoonlijkheden. Op verschillende data in december en januari zijn afleveringen te zien waarin Marcel van Dam, Jeroen van der Boom, Tineke de Nooij, Humberto Tan en Jan Slagter centraal staan.

Marcel van Dam, maandag 21 december om 17.05 uur op NPO 1

Marcel van Dam was dé meest opmerkelijke voorzitter van een omroep. Geboren in een kinderrijk gezin, tekende de Tweede Wereldoorlog zijn vroege jeugd. Zijn vader, politieman in Utrecht, weigerde in 1942 om Joden te arresteren. Het gehele gezin moest onderduiken. Jarenlang had de kleuter Van Dam geen enkel contact met zijn ouders. Na zijn puberteit ontwikkelde Marcel zich op glanzende wijze. Als geboren meesterdebater vond hij de weg in de politiek en werd kamerlid, staatssecretaris en later minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Maar ook televisie boeide hem al vroeg in hoge mate: hij werd de eerste ombudsman op televisie en maakte veel discussieprogramma’s. Zo presenteerde hij het fameuze 'De Achterkant van het Gelijk', waarmee hij de Nipkowschijf won. Aan tv-chroniqueur Han Peekel onthult Van Dam zijn eigen achterkant van het gelijk. Hij was en is geen gemakkelijk mens en schuwde een stevige discussie niet. Zijn rijke en eigen taalgebruik, met zijn kenmerkende stemgeluid, maken dit 'TV Monument' tot een bijzondere aflevering.

Jeroen van der Boom, dinsdag 22 december om 17.05 uur op NPO 1

Jeroen van der Boom is meer dan zomaar een zanger, hij wordt ook wel 'de Pianoman' genoemd. Aan tv-chroniqueur Han Peekel vertelt hij openhartig zijn levensverhaal. Jeroen toont zijn ziel aan het publiek in dit 'TV Monument'. Emotie, hartelijkheid en oprechtheid zijn de pilaren waarop zijn carrière is gebouwd. Als zoon van een noeste politieman is Jeroen een stoere verschijning, vaak gehuld in een leren jack. Hij maakte furore als één van 'De Toppers' en een respectabel aantal nummers van de zanger belandden hoog de hitlijsten. Tot slot maakte Jeroen ook als televisiepresentator opmerkelijke programma’s.

Tineke de Nooij, donderdag 24 december om 17.05 uur op NPO 1

In 'TV Monument' belicht programmamaker Han Peekel personen die iconisch zijn voor de mediageschiedenis. En daar hoort radiolegende Tineke de Nooij natuurlijk bij! In 'TV Monument' kijken we met Tineke terug op haar enerverende leven en horen we wat collega’s uit het vak over haar en haar werk te zeggen hebben. Tinekes carrière begon bij de zeezender Radio Veronica. Ze maakte niet alleen radio, maar ook tv-documentaires en introduceerde de middagtelevisie in Nederland. Ze won vele prijzen, waaronder een RadioBitches Oeuvre Award, de ere-Zilveren Reissmicrofoon en de Marconi Award. De Nooij is nog wekelijks te horen met haar 'TinekeShow' op NPO Radio 5. Zestig jaar zit ze nu in het radio- en televisievak, en dat werd bij MAX uitbundig gevierd. Op de radio, met een heuse podcast en op tv, met onder meer deze speciale aflevering van 'TV Monument', die chroniqueur Han Peekel van haar maakte.

Humberto Tan, woensdag 30 december om 17.05 uur op NPO 1

Humberto Tan werd opgevoed door zijn moeder in de Bijlmer en met een vader op de achtergrond in Suriname. Humberto werd 'Meester in de rechten, maar het recht niet meester', zoals hij zelf zegt. Op jonge leeftijd belandde Humberto als presentator op televisie, bij verschillende sportprogramma's en het 'NOS Journaal'. Aan tv-chroniqueur Han Peekel vertelt hij op ontroerende wijze over zijn jeugd en het leren leven met discriminatie. Zijn opus magnum is zonder twijfel 'RTL Late Night', waarvan meer dan duizend uitzendingen werden gemaakt. De opkomst en de ondergang van dat programma wordt op onthullende wijze door hem beschreven. Tijdens het interview lopen de emoties soms hoog op, waardoor de kijker de ware Humberto Tan leert kennen: een warm oprecht menselijk betrokken persoon. Zijn motto in het leven is een uitspraak van zijn overleden moeder: 'Wanneer je bang bent om te vallen, kun je beter alvast gaan liggen.'

Jan Slagter, zaterdag 9 januari om 17.05 uur op NPO 1

Hij is de bekendste omroepvoorzitter van het bestel. Jan Slagter is de oprichter van Omroep MAX, een omroep voor ouderen die nu 15 jaar bestaat, en is inmiddels niet meer weg te denken uit het bestel. Vijftien jaar geleden waren er voorzitters van andere omroepen, die weigerden om Jan een hand te geven. Nu is hij een factor van belang in de wereld van de media in Hilversum. MAX heeft inmiddels een vaste plaats gekregen in het kijkgedrag en de waardering van televisiekijkers. Ook is Jan de oprichter van Stichting MAX Maakt Mogelijk, met deze stichting worden ouderen in binnen- en buitenland geholpen. Hoewel hij niet graag over zichzelf vertelt, spreekt hij met tv-chroniqueur Han Peekel frank en vrij over zijn jeugd, zijn strenge opvoeding en geloof, over het oprichten van Omroep MAX en zijn grote persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van ouderen.

'TV Monument', op verschillende data in december en januari om 17.05 uur bij Omroep MAX op NPO 1.