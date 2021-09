Gustaaf Peek, Naeeda Aurangzeb en Kees van Kooten in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Gustaaf Peek en Naeeda Aurangzeb.

Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken schrijver Gustaaf Peek (1975) over zijn nieuwe historische roman 'A.D.'. Hierin beschrijft hij het rauwe leven aan boord van een schip van de Republiek der Nederlanden in 1597. Een ontluisterend verhaal over een keerpunt in de geschiedenis, toen honderden mannen, jongens en vrouwen hun leven op het spel zetten voor de buit uit een onbekend land.

Daarnaast is journalist en radio- en tv-presentator Naeeda Aurangzeb (1974) te gast. Na het succes van '365 dagen Nederlander' komt zij nu met het boek 'Hé, lekker ding. 365 dagen vrouw'. Hierin bundelde zij ervaringen uit het dagelijkse leven van een vrouw: van ongepaste opmerkingen tot huiselijk geweld, en van mansplaining tot onderdrukking.

Deze week te gast in het schrijfhok: Kees van Kooten (1941). Hij schrijft live over een alledaags en willekeurig gekozen voorwerp. 'Brommer Op Zee' eert op deze manier nog steeds de blik van de afgelopen zomer overleden K. Schippers.

'Brommer Op Zee', zondag 26 september om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.