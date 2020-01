Grootse dromen in nieuw seizoen 'Down met Johnny'

Op woensdag 8 januari start om 20.30 uur een gloednieuw seizoen van 'Down met Johnny'. Ook in deze reeks schakelen mensen met een beperking Johnny in, om de wens van iemand anders uit te laten komen.

Dit levert ontroerende, hilarische en dankbare momenten op. Zo zien we de broers Pascal en Maurice, waarvan de één een langgekoesterde droom heeft om een keer in een straaljager te vliegen. En wordt de wens van Loes om als showbizz reporter aan de slag te gaan werkelijkheid. Ook buiten onze landsgrenzen gaan dromen in vervulling en regelt Armand dat zijn zus en zwager kunnen meespelen met ’s werelds beste doedelzakband in Schotland. De weg naar de verrassing toe, is misschien nog wel het leukste… Degene die de wens doet moet zélf actief meehelpen, want jongeren met een beperking kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Samen met Johnny zetten ze alles op alles om de wens uit te laten komen.

In de eerste aflevering van 'Down met Johnny' heeft Anne-Lotte een wens voor haar moeder Jacomine. Vorig werd bij Jacomine borstkanker geconstateerd. Na een aantal zware operaties is ze inmiddels genezen, maar nog steeds herstellende. Jacomine’s allergrootste droom is om de Alpe d’HuZes te fietsen, maar met haar huidige conditie kan ze dit niet alleen. Anne-Lotte vindt Jacomine de allerliefste moeder en wil niets liever dan haar moeders grote droom verwezenlijken. Samen met Johnny schakelt zij de hulp in van niemand minder dan viervoudig Olympisch kampioen Leontien van Moorsel. Met elkaar zetten ze alles op alles om Jacomine de klim van haar leven te laten maken.

Ook zien we het verhaal van de tweelingbroers Coen en Philip. Coen is een absolute kookgek, 24Kitchen is zijn favoriete programma en hij zit uren met zijn neus in de kookboeken. Een aantal bekende koks hebben Coen geïnspireerd om zelf een kookboek te schijven: 'Coen kookt vegetarisch'. Philip is ontzettend trots op zijn broer Coen en wil zijn grote droom uit laten komen door zijn kookboek officieel uit te laten geven. De mannen ontdekken dat daar nog heel wat bij komt kijken. Gaat het samen met Johnny lukken om Coens' kookboek op de kaart te zetten?

'Down met Johnny' wordt geproduceerd door Talpa Producties.

'Down met Johnny', woensdag 8 januari om 20.30 uur op SBS6.