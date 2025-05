'Gort over de Grens' gaat op ontdekking in Sicilië

'Gort over de Grens' gaat op ontdekking in SiciliŽ

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2023

Ilja Gort reist door de mooiste streken van ItaliŽ. Hij gaat op zoek naar het antwoord op zijn vragen: Hoe komen de Italianen aan hun kennis van lekker eten, van mooie wijnen, van schoonheid, en wat zegt al dat heerlijks over de Italianen zelf en over het land? Wat is het geheim van La Dolce Vita?