Glen Faria is vrijdag 'De Geknipte Gast'

donderdag 11 september 2025
Singer-songwriter, rapper en theatermaker Glen Faria (45), onder andere bekend van de hit 'Duurt te Lang', is boven alles een verhalenverteller. In zijn werk verwerkt hij persoonlijke thema's als het verlies van zijn broer, relatieproblemen en afstand tot een ouder, met het doel om herkenning te creëren.

Hij staat nu op een punt van herontdekking: de verschillende versies van zichzelf samenbrengen tot één geheel, zonder maskers of zorgen over meningen van anderen. In teken van vijftig jaar onafhankelijkheid spreekt hij met Eus over zijn Surinaamse achtergrond, en blikt hij openhartig terug op zijn leven en carrière.


'De Geknipte Gast', vrijdag 12 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 12 september 2025 om 21u05  »
NPO 2
Verhalenverteller Glen Faria verwerkt persoonlijke thema's over verlies, relatieproblemen en afstand tot een ouder in zijn werk. Met Eus voert hij een openhartig gesprek over zijn leven en carrière.
Vrijdag 19 september 2025 om 21u05  »
NPO 2
Met titels als Gewassen vlees en Publieke werken drukte Thomas Rosenboom (69) zijn stempel op de Nederlandse literatuur. Hij blikt terug op zijn toewijding aan het schrijverschap.

