Glen Faria is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Singer-songwriter, rapper en theatermaker Glen Faria (45), onder andere bekend van de hit 'Duurt te Lang', is boven alles een verhalenverteller. In zijn werk verwerkt hij persoonlijke thema's als het verlies van zijn broer, relatieproblemen en afstand tot een ouder, met het doel om herkenning te creëren.

Hij staat nu op een punt van herontdekking: de verschillende versies van zichzelf samenbrengen tot één geheel, zonder maskers of zorgen over meningen van anderen. In teken van vijftig jaar onafhankelijkheid spreekt hij met Eus over zijn Surinaamse achtergrond, en blikt hij openhartig terug op zijn leven en carrière.

'De Geknipte Gast', vrijdag 12 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.