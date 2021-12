Giovanca Ostiana en Bert van Leeuwen presenteren tweede editie van EO's 'Stralend Kerstfeest'

Giovanca Ostiana en Bert van Leeuwen presenteren op eerste kerstdag 'Stralend Kerstfeest': een hartverwarmend programma vol licht, muziek en verrassingen vanaf de Blaricumse hei.

De EO en het Leger des Heils brengen mensen samen om ze een hart onder de riem te steken en Kerst te vieren. Wulf, Stephanie Struijk, Trinity, Elly Zuiderveld en Anne Appelo geven onder leiding van Eric van Tijn muzikale invulling aan dit kerstfeest.

Een grote ster straalt boven de schaapskooi op de Blaricumse hei. Er staan sfeervol ingerichte tenten en er knappert een warm vuur. Giovanca Ostiana ontvangt gasten van het Leger des Heils die door Bert van Leeuwen vanuit het hele land op weg zijn gestuurd naar de ster. Bert neemt de kijker mee in hun bijzondere verhalen. Na veel tegenslag verdienen ze een mooi kerstfeest. Op de hei worden de gasten dan ook warm onthaald met veel gezelligheid en verrassingen. Chef-kok Pierre Wind zorgt voor lekker eten, dat wordt klaargemaakt in de soepbus van het Leger des Heils.

Verrassingen

Ook de muziek zorgt voor een feestelijke kerstsfeer en natuurlijk wordt het verhaal van Jezus’ geboorte gedeeld. Kerstklassiekers als ‘komt allen tezamen’ worden door Trinity in een modern jasje gestoken. Deze worden afgewisseld met bijzondere nummers van Wulf en Stephanie Struijk die passen bij de persoonlijke verhalen in het programma. Ricardo, één van de gasten van het Leger des Heils, zingt zelfs mee met de artiesten tijdens het lied ‘Ik wens jou’. Kort daarna wordt hij verrast door de komst van zijn vader die samen met hem Kerst komt vieren.

De kijker ziet ook het verhaal van Ilja. Zij is jarenlang het slachtoffer geweest van mishandeling. Haar tanden zijn uit haar mond geslagen en ze durft bijna niet meer te lachen. Bert verrast haar met goed nieuws: ze krijgt een nieuw gebit. Ilja durft weer breeduit te lachen, zo is het ook voor haar een 'Stralend Kerstfeest'.

Engelenkoor

Als iedereen is gearriveerd op de hei wordt er samen gegeten en gezongen. Op een spectaculaire manier wordt het engelenkoor gevisualiseerd. Presentatoren Bert en Giovanca proosten samen met de gasten op deze mooie avond. Giovanca: 'Dit is het hart van Kerst. Omzien naar mensen, ze een steuntje in de rug geven en samen een muzikaal feest vieren is echt heel bijzonder. Samen Kerst vieren laat zien dat achtergrond er niet toe doet. Kok, zanger of ex-verslaafde, we zijn allemaal gelijk.'

Samenwerking EO en Leger des Heils

Met 'Stralend Kerstfeest' willen de EO en het Leger des Heils steun en liefde geven aan mensen die het moeilijk hebben. Iedereen is welkom, en op deze manier wordt iets van de liefde van Jezus zichtbaar.

'Stralend Kerstfeest’, zaterdag 25 december om 20.25 uur bij de EO op NPO 1.