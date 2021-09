Gepensioneerde Gilbert zoekt geluk bij Keniaanse vrouwen in '2Doc: Afrikaanse Bruid'

De gepensioneerde Belgische Congo-veteraan Gilbert woont in Diani Beach, aan de Keniaanse kust. Hij geniet er van zijn pensioen, het bier en de vrouwen: 'Eenmaal zwart, altijd zwart' zegt hij zonder enige schaamte aan het begin van de film.

Zijn idee is dat het niet moeilijk is om in Kenia een leuke vrouw te vinden, want de mooiste vrouwen van het land trekken naar de stranden om er een 'mzungu', een westerse man, te vinden. Een man die hen, zo hopen ze, een uitweg kan bieden uit hun uitzichtloze bestaan.

Documentairemakers Roy Dames en Jos Driessen volgen Gilbert tot aan zijn plotselinge dood en vragen zich af: hoe kan het dat al die jonge vrouwen in tranen afscheid nemen van het opgebaarde lichaam van Gilbert, een man die hen tijdens zijn leven had beledigd en verraden?

Gilbert werd tot zijn eigen verbazing verliefd op het Afrikaanse continent en de vrouwen. Maar echte liefde vinden blijkt moeilijk. Steeds weer verdenkt hij zijn vriendinnen ervan dat het ze alleen om zijn geld te doen is. Als hij te veel gedronken heeft, en dat is vrijwel dagelijks het geval, komen de frustraties eruit en weet hij de Keniaanse vrouwen tot op het bot te beledigen. Helen is de enige vrouw waar hij steeds bij terugkeert. Haar belangrijkste troef is haar dochtertje Tina. Gilbert is gek op haar en voelt zich verantwoordelijk voor haar toekomst. Als hij meent dat Helen hem weer bestolen heeft verlaat hij haar en maakt zij hem het leven onmogelijk door zijn nieuwe vriendinnen te bedreigen. Als Maxie, de liefde van zijn leven, na acht jaar weer opduikt hoopt hij bij haar uiteindelijk rust te vinden.

De rauwe en confronterende documentaire 'Afrikaanse Bruid' laat vanuit verschillende perspectieven zien wat er op grote schaal in Kenia gebeurt en waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten: gepensioneerde witte mannen uit Europa en lokale zwarte vrouwen die relaties met elkaar aangaan. Het laat de discutabele beweegredenen zien en toont van zeer dichtbij alle problemen die erbij komen kijken.

Het tragikomische '2Doc: Afrikaanse Bruid' is te zien op dinsdag 7 september om 22.35 uur bij BNNVARA op NPO 2.