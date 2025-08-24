Geheimen en mysteries staan centraal op The HISTORY Channel in september

In september duik je samen met The HISTORY Channel in de diepste geheimen en onoplosbare mysteries. Vanaf 1 september onthult 'Secrets Declassified with David Duchovny' elke maandag om 21.25 uur geheime overheidsoperaties en verborgen waarheden uit de moderne geschiedenis.

Vanaf 8 september keert Giorgio Tsoukalos elke maandag om 20.30 uur terug met 'Ancient Aliens'. Hij vervolgt zijn onderzoek naar de theorie dat buitenaardse wezens de aarde al duizenden jaren geleden bezochten, met ooggetuigen en controversiële theorieën. Op woensdagen, vanaf 10 september, kijk je wekelijks om 21.25 uur naar 'Vanished History'.

Mysterieuze verdwijningen van mensen, plaatsen en schatten worden onderzocht door middel van meeslepende verhalen en deskundig onderzoek. Gevolgd door vanaf 19 september de gloednieuwe serie 'Canadian Pickers' die elke vrijdagavond om 20.30 uur op zoek gaan naar verborgen schatten en bijzondere verhalen in heel Canada. Op 30 september keren zowel 'Curse of Skinwalker Ranch' als 'Beyond Skinwalker Ranch' terug. Elke dinsdag om 20.30 uur kijk je eerst naar een nieuwe aflevering van het zesde seizoen van 'Curse of Skinwalker Ranch', gevolgd door om 21.25 uur een nieuwe aflevering van 'Beyond Skinwalker Ranch' waar voormalig CIA-agent Andy Bustamante en onderzoeksjournalist Paul Beban een golf van nieuwe, verontrustende activiteiten onderzoeken. Je ziet het allemaal vanaf september op The HISTORY Channel.

SECRETS DECLASSIFIED WITH DAVID DUCHOVNY

Vanaf 1 september elke maandag om 21.25 uur

Van geheime operaties en bizarre experimenten tot dodelijke doofpotaffaires en snode gadgets. David Duchovny onthult overheidsgeheimen uit de moderne geschiedenis die we altijd al vermoedden, maar die nooit zijn toegegeven.

Aan de hand van vreemde en schokkende acties van overheden en hun medewerkers wereldwijd - allemaal in naam van het nationale belang - duiken we in explosieve bewijzen uit recent vrijgegeven rapporten. Deze rapporten werpen eindelijk nieuw licht op wat er achter de schermen werkelijk gaande is.

ANCIENT ALIENS

Vanaf 8 september elke maandag om 20.30 uur

'Ancient Aliens' onderzoekt de controversiële theorie dat buitenaardse wezens de aarde miljoenen jaren geleden hebben bezocht.

Van de tijd van dinosaurussen tot het oude Egypte, en van vroege grottekeningen tot aanhoudende UFO-waarnemingen in de Verenigde Staten: elke aflevering van deze populaire HISTORY-reeks biedt historische context bij de vragen, speculaties, provocatieve controverses, ooggetuigenverslagen en goed onderbouwde theorieën omtrent deze eeuwenoude kwesties. Bezochten intelligente wezens uit de ruimte de aarde duizenden jaren geleden?

VANISHED HISTORY

Vanaf 10 september elke woensdag om 21.25 uur

'Vanished History' neemt je mee op een fascinerende reis over de wereld en is een boeiende documentairereeks met een onderzoekende blik, die enkele van de beroemdste en meest raadselachtige mysteries probeert te ontrafelen.

Elke aflevering brengt vier meeslepende verhalen van mensen, plaatsen en kostbare voorwerpen die zijn gestolen, verdwenen of verloren gingen door de tand des tijds. Dit wordt gecombineerd met deskundige analyses, CGI en baanbrekend onderzoek. Van de geheime crypte van Cleopatra en de lang verloren gewaande tombe van Dzjengis Khan, tot spookschepen, verlaten steden en verdwenen schatten. Deze reeks duikt diep in het onbekende en onthult fascinerende verborgen waarheden.

CANADIAN PICKERS

Vanaf 19 september elke vrijdag om 20.30 uur

Volg de 'Canadian Pickers' op een ongelofelijk avontuur van kust tot kust, waarbij ze speuren naar verborgen schatten in schuren, kelders en op zolders. Professionele verzamelaars Sheldon en Scott kopen van alles: motorfietsen, souvenirs, volkskunst, zeldzame albums - eigenlijk alles waar ze winst uit kunnen halen. Maar het draait niet alleen om geld; het gaat vooral om geweldige verhalen, de passie voor het verleden en de spanning van de jacht.

CURSE OF SKINWALKER RANCH

Vanaf 30 september elke dinsdag om 20.30 uur

Er staan onthullingen van epische omvang te wachten als het zesde seizoen van HISTORY's hitserie 'Curse of Skinwalker Ranch' van start gaat.

Na jaren van vreemde en verontrustende fenomenen op het mysterieuze landgoed van 512 hectare in Noordoost-Utah, zetten landeigenaar Brandon Fugal en zijn team hun meest gedurfde strategieën in. Onder leiding van hoofdonderzoeker Erik Bard en astrofysicus Dr. Travis Taylor proberen ze de oorzaak van de onverklaarbare 'grote vreemdheid' te onthullen.

Al meer dan twee eeuwen lang hebben inheemse inwoners, verbijsterde kolonisten en zelfs overheidsonderzoekers gesuggereerd dat intelligente entiteiten van buitenaardse oorsprong de ranch mogelijk bewonen of bezoeken.

In het zesde seizoen onthult het team schokkende nieuwe aanwijzingen - zowel hoog in de hemel als diep onder de grond - die erop wijzen dat de eeuwenoude legendes en geruchten weleens op waarheid kunnen berusten.

BEYOND SKINWALKER RANCH

Vanaf 30 september elke dinsdag om 21.25 uur

Voormalig CIA-agent Andy Bustamante en onderzoeksjournalist Paul Beban onderzoeken een golf van nieuwe, verontrustende activiteiten terwijl ze hun missie voortzetten om vreemde gebieden buiten Skinwalker Ranch te verkennen. Met de inzet van zowel experts van het Skinwalker-team als enkele van hun eigen specialisten, leveren de schokkende ontdekkingen die ze doen een geheel nieuwe kijk op - niet alleen op Skinwalker Ranch, maar ook op de wijde omgeving daarbuiten. Het is niet langer een vraag óf er onverklaarbare fenomenen buiten de ranch plaatsvinden - de vraag is hoeveel hotspots het team nog zal ontdekken.

