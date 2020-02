Geheime levens van dieren onthuld in 'Animals with Cameras'

De Evangelische Omroep onthult met de driedelige BBC-serie 'Animals with Cameras' de geheime levens van negen verschillende diersoorten.

Nooit eerder kwamen hun levens zo dichtbij als nu. De speciaal ontwikkelde minicamera’s, die met zorg bevestigd zijn op de dieren, maken het mogelijk om hun leefwereld vanuit een andere invalshoek te bekijken: vanuit de dieren zelf. Exclusieve momenten zijn vastgelegd op plekken waar de mens soms niet kan komen. Dit levert unieke en nooit eerder vertoonde beelden op.

De eerste aflevering toont direct beelden die nooit eerder gefilmd zijn van pasgeboren stokstaartjes onder de grond. De camera’s in Argentinië legden de epische reizen en fenomenale manier van jagen van de Magelhaenpinguïn vast. In de tweede aflevering werkt natuurfilmer Gordon Buchanan samen met een team cameraspecialisten en wetenschappers om camera’s op dieren te bevestigen. Ook jachtluipaarden worden van deze kleine apparaten voorzien en in Australië de pelsrobben die uit de buurt moeten blijven van de witte haaien die op de loer liggen. De miniserie eindigt met beren die gevolgd worden in een overbevolkt bos. Ook volgt de serie in Frankrijk wetenschappers die onderzoeken of waakhonden schaapkuddes kunnen beschermen tegen wolven.

'Animals with Cameras', vanaf zondag 23 februari om 19.35 uur bij de EO op NPO 2.