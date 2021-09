'Frontlinie' van Bram Vermeulen: Veilige haven

In de journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie' bericht correspondent Bram Vermeulen op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld die in ons dagelijkse nieuws vaak niet meer dan een voetnoot zijn.

In deze 'Frontlinie': de Nederlandse betrokkenheid bij een pushback van Afrikaanse migranten en vluchtelingen op de Middellandse Zee.

Correspondent Bram Vermeulen reist naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar hebben de havenautoriteiten een geoliede machine opgezet om migranten koste wat kost buiten het zicht van toeristen te houden. Ze worden direct na aankomst in de haven overgebracht naar een detentiecentrum en daarna op quarantaineschepen gezet, terug de zee op. Tijdens luchtpatrouilles boven zee wordt gefilmd hoe nu alle middelen worden ingezet om te voorkomen dat migranten Europa nog bereiken. Zo schiet de Libische kustwacht met scherp om een boot met migranten te stoppen. Ook wordt gefilmd hoe een Nederlandse reder een groep van 170 migranten overdraagt aan de Libische Kustwacht. Dit is een schending van internationale verdragen, die schepen verplichten mensen naar een veilige haven te brengen. Om te achterhalen wat er na deze pushback met deze migranten is gebeurd, reist Bram Vermeulen naar Sicilië, naar de havenstad Genua en Rotterdam. De beslissing van de Nederlandse reder blijkt fatale gevolgen te hebben gehad. Ook wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het redden van mensen nu vrijwel uitsluitend is komen te liggen bij commerciële reders, nu hulporganisaties op alle mogelijke manieren worden belemmerd om mensen op zee te redden. De regelgeving stelt reders voor een duivels dilemma. Over 'Frontlinie'

In 'Frontlinie' brengt Bram Vermeulen actuele reportages op televisie over thema’s die nog onderbelicht zijn en tegelijkertijd onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. In een tweewekelijkse, persoonlijke nieuwsbrief met onder andere extra interviews, verwijzingen naar andere programma’s en verbanden met ander internationaal nieuws gaat Vermeulen dieper op het onderwerp in. In de rubriek 'Frontlinie' van het VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland' op NPO Radio 1 bespreekt Vermeulen samen met andere specialisten deze en aanverwante onderwerpen. 'Frontlinie: Veilige haven', donderdag 23 september om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.