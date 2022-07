FOX & Relax in augustus op FOX

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Vanaf maandag 1 augustus zie je op FOX de allerbeste films! Elke maandag, donderdag en vrijdag kun je de avond vullen met kaskrakers zoals 'Slumdog Millionaire' en 'The Others', dramatisch genieten met filmes zoals 'Tully' en 'You Were Never Really Here' of terug in de tijd stappen met klassiekers als 'Jackie' en 'Elizabeth, The Golden Age'.