Fotografiestrijd barst weer los in zesde seizoen van 'Het Perfecte Plaatje'

'Het Perfecte Plaatje' is dit najaar terug met een zesde seizoen. Wederom gaan tien bekende Nederlanders de uitdaging aan om te leren fotograferen en daarmee de kijker te verrassen met spectaculaire foto's.

De fotografen in spé die dit jaar de strijd met elkaar aan gaan zijn presentatrice Bridget Maasland, voetbalicoon en Ajax-trainer John Heitinga, presentator Patrick Martens, zangeres Ruth Jacott, actrice Abbey Hoes, presentator Frits Sissing, acteur en danser Juvat Westendorp, zanger en podcast-pionier Jaap Reesema, fenomeen Rapper Donnie en actrice Georgina Verbaan.

Het seizoen start met een shoot waarbij de kandidaten in de huid van een paparazzo kruipen om elkaar op confronterende en compromitterende wijze te fotograferen. Tijdens de tweede shoot gaat het er gemoedelijker aan toe, wanneer de BN’ers fotogenieke honden mogen vastleggen met hun camera. Blijken de kersverse fotografen gezegend met talent of valt er direct al iemand door de mand?

Onder leiding van Tijl Beckand voeren de aspirant fotografen de meest uiteenlopende opdrachten uit waarbij zij de gelegenheid krijgen om zichzelf en elkaar te overtreffen met de meest prachtige en indrukwekkende foto’s. Ook dit seizoen worden de foto’s beoordeeld door vaste juryleden William Rutten (celebrityfotograaf) en Cynthia Boll (documentairefotograaf en Zilveren Camera-winnaar).

Het programma is geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is mede mogelijk gemaakt door Canon Nederland en Kamera Express. 'Het Perfecte Plaatje' is vanaf woensdag 13 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.