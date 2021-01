Fokspecial Het Dikbil Rund in 'Keuringsdienst van Waarde'

Foto: © KRO-NCRV 2019

De mens leeft al jaren lang samen met het dier: we drinken haar melk, eten het vlees en gebruiken de vacht voor warmte. Op de traditionele gemengde boerderij leefde de boer met koeien die werden gehouden voor de zuivel en werden gegeten als ze geen melk meer gaven. De varkens aten het afval en kwamen na een paar jaar zelf ook aan de beurt.

Die tijden zijn veranderd. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de boerderijen enorm gegroeid en zijn de bedrijven gespecialiseerd. Maar de dieren veranderden niet zomaar met ons mee, ze moesten daar een handje bij geholpen worden en dat gebeurde met fokprogramma’s. In drie specials nemen we de fok van verschillende dieren onder de loep.

Fokspecial: Het Dikbil Rund

We zien een plaatje van een enorm gespierde stier, een krachtpatser zo lijkt het. Maar waarom is die stier zo gespierd? Het is niet dat het beest nou zulk zwaar werk moet verrichten. De spieren zijn niet ontstaan in het krachthonk, maar door een genetisch foutje, waarop in verschillende rassen is doorgefokt. Het rund krijgt spieren, maar doet er niets mee. De mens wel, die eet die spieren op en dan is het fijn als er zo veel aan zo’n beest zitten. Maar er is ook een keerzijde: omdat de runderen zo groot zijn, kunnen ze niet meer op natuurlijke wijze worden geboren. Er is een keizersnede voor nodig.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 14 januari om 20.25 uur op NPO 3.