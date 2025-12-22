'First Dates' viert de feestdagen
Het 'First Dates'-restaurant is omgetoverd tot een waar kerstspektakel en vormt het decor voor een avond vol romantiek, hoop en een vleugje kerstmagie.
Stellen die hier ooit hun eerste ontmoeting hadden, keren terug naar de plek waar hun liefdesverhaal begon. Ook daters die het afgelopen jaar een onvergetelijke ervaring hadden, nemen opnieuw plaats in het restaurant. Het liefdesteam van 'First Dates' staat klaar om alle singles én oude bekenden met open armen te ontvangen en ze een onvergetelijke kerst te bezorgen.
'First Dates - Feestdagen', dinsdag 23 december om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.
