FilmBox en Film1 varen uit met speciaal filmprogramma tijdens Sneekweek en SAIL Amsterdam

FilmBox en Film1 zetten de zeilen bij met een uniek filmprogramma tijdens de twee grote zomerevenementen op het water: Sneekweek en SAIL Amsterdam 2025.

FilmBox belooft een bloedstollende start op maandag 4 augustus om 20.30 uur met de Film van de Week: 'Sneekweek'. Een beklemmende Nederlandse horror-thriller met een cast vol bekende acteurs, zoals Holly Mae Brood, Kimberley Klaver, Carolien Spoor en Frank Lammers.

Vanaf 20 augustus tijdens SAIL Amsterdam pakt Film1 uit met een driedaags filmblok, waarbij dagelijks vier films te zien zijn. Van het zomerse 'Costa!!' tot piratenverhalen en zinderende spanning in 'Into the Deep'. Met als hoogtepunt de première van het prijswinnende Noordse rampendrama 'The North Sea' (Nordsjøen) op vrijdagavond 22 augustus.

'Sneekweek' – maandag 4 augustus om 20.30 uur op FilmBox

Zes studenten reizen af naar het Friese Sneek voor een week vol zeilen, feesten en alcohol. Maar het feestje verandert in een nachtmerrie wanneer geheimen uit het verleden boven water komen. Nachtmerries, hallucinerende vrienden en een mysterieuze gast verstoren het plezierSneekweek is een spannende thriller waarin feesten langzaam verandert in overleven.

'The North Sea' – vrijdag 22 augustus om 20.30 uur op Film1

Na de ontdekking van ’s werelds grootste olieveld in Noorwegen in 1969 raakt de Noordzee decennialang uitgeput. Als een boorplatform zinkt na een zeebeving, wordt duikexpert Sofia (Kristine Kujath Thorp, bekend van Ninjababy) opgeroepen. Ze ontdekt een ecologische ramp in wording en haar partner Stian zit vast op de zeebodem, het begin van een zenuwslopende race tegen de klok.

Programmering op Film1 tijdens SAIL Amsterdam:

Woensdag 20 augustus

17:25 – Casper en Emma en de Gouden Ring: Casper en Emma gaan samen met hun familie op vakantie naar het eiland Malta.

18:50 – Costa!!: Spaanse stranden, zon, zee, feesten, liefde en vriendschap met Katja Schuurman en Abbey Hoes.

20:30 – Into the Deep: Intense thriller over een romantische zeiltocht die midden op zee ontspoort in een situatie vol bedrog, wantrouwen en geweld.

22:00 – U-571: Oorlogsfilm met Matthew McConaughey en Bill Paxton waarin een Amerikaanse duikboot tijdens een geheime missie wordt getorpedeerd

Donderdag 21 augustus

16:35 – De Kameleon aan de ketting: De tweeling krijgt het zwaar te verduren als besloten wordt dat de boot de Kameleon aan de ketting moet.

18:15 – The Boat That Rocked: Een kleurrijk zooitje Britse DJ's maken in de jaren zestig razendpopulaire radioprogramma's vanaf een boot op de Noordzee.

20:30 – Dangerous Waters: Een zeilvakantie loopt anders dan verwacht wanneer de 19-jarige Rose na een aanval op zee moet vechten voor haar leven.

22:10 – Operation Seawolf: Tegen het einde van WOII wordt de ervaren onderzeebootcommandant Hans Kessler opgeroepen om te helpen het tij van de oorlog te keren.

Vrijdag 22 augustus

16:55 – Piraten van Hiernaast: Avontuurlijke familiefilm met Tygo Gernandt en Egbert-Jan Weeber waarin de nieuwe buren van de elfjarige Michiel echte piraten blijken te zijn.

18:30 – Cutthroat Island: Geena Davis en Matthew Modine in een komische piratenfilm.

20:30 – The North Sea (première): Na de ontdekking van olie in 1969 dreigt decennia later een ecologische ramp, wanneer een boorplatform zinkt en duiker Sofia haar partner moet redden.

22:15 – The Deep: In 1984 overleeft Gulli als enige de schipbreuk van een vissersboot, na zes uur in ijskoud water – een wetenschappelijk waargebeurd raadsel.