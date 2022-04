Femke Huijsmans is 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Femke Huijsmans, het meisje met de stralende lach en de mooie ogen, wordt op haar 8e wees. Samen met haar zus wordt ze in een pleeggezin geplaatst.

Maar wat haar klasgenoten op ’t Hooghe Landt in Amersfoort niet weten, is dat het opgroeien in het pleeggezin een traumatische ervaring is voor Femke. Ondanks het overlijden van haar ouders en de vervelende ervaring van het pleeggezin is Femke geen meisje dat bij de pakken neer gaat zitten en wil ze alles uit het leven halen. Wat Femke in haar hoofd heeft moet en zal gebeuren. Deze karaktereigenschap brengt haar letterlijk heel ver én over zee.

'Het Mooiste Meisje van de Klas', donderdag 20 april om 21.30 uur op NPO 1.