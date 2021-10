Femke Halsema laat zich portretteren in 'Sterren op het Doek'

Zaterdag 30 oktober zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Sterren op het Doek'. In de tweede aflevering staat niemand minder dan burgemeester Femke Halsema centraal. Zij geeft zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator Özcan Akyol.

De burgemeester van Amsterdam: Femke Halsema, vertelt in een persoonlijk gesprek aan Özcan Akyol over haar jeugd in Enschede, waar zij een buitenbeentje was. Mede hierdoor is zij een sterke vrouw geworden. Verder vertelt ze over de druk die het werk van een burgemeester van de hoofdstad voor haar en haar gezin met zich meebrengt. Aan drie getalenteerde kunstenaars de eer om Femke Halsema te portretteren.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het eind van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de bekende gast één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Direct na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite.

'Sterren op het Doek', zaterdag 30 oktober om 20.35 uur op NPO 2.