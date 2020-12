Feestelijke 'Ik Hou van Holland' oudejaarsspecial bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Dit jaar is oudejaarsavond bij SBS6 éxtra feestelijk. De oudejaarsspecial van 'Ik Hou van Holland' staat namelijk helemaal in het teken van 25 jaar SBS6.

Tijdens deze gezellige avond worden Linda de Mol en teamcaptains Jeroen van Koningsbrugge en Leo Alkemade vergezeld door SBS6-presentatoren van toen en nu. Samen spelen ze de bekende Ik hou van Holland-spellen, waarbij voor de gelegenheid de leukste fragmenten uit 25 jaar SBS6 voorbijkomen.

In 'Ik Hou van Holland: 25 jaar SBS6' ontvangt elke teamcaptain drie duo’s die de spellen fanatiek gaan spelen. Van 'Over de Roooie' en 'Domino Day' tot 'Undercover in Nederland': wie (her)kent de meeste fragmenten en liedjes uit de afgelopen kwarteeuw?

De duo’s zijn Wendy van Dijk en Johnny de Mol, Viktor Brand en Mr. Frank Visser, Martien Meiland en Jan Versteegh, Jeroen van der Boom en Kim-Lian van der Meij, Britt Dekker en Alberto Stegeman en Piet Paulusma en Marlayne Sahupala. Elke teamcaptain zet zich met zijn duo’s in voor een gezin in de huiskamer achter hen. Deze twee gezinnen hebben ook een link met SBS6: zij waren te zien in het programma 'Steenrijk, Straatarm'.

De finale van deze speciale 'Ik Hou van Holland'-uitzending wordt gespeeld met alle gasten. Wie weet vlák voor het nieuwe jaar de mooiste prijzen voor hun gezin binnen te slepen?

'Ik Hou van Holland: 25 jaar SBS6' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'Ik Hou van Holland: 25 jaar SBS6', donderdag 31 december vanaf 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.